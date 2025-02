Periodo d’oro per l’ingegnere amico di Marco Villano. Dopo gli incarichi ad AVERSA, becca altri 50 MILA EURO da Agrorinasce. Ma chissà se alle elezioni regionali…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

117 mila euro in un anno per il professionista di Parete. Feliciello pare saldo alla scuderia di Villano in vista della sfida per il consiglio regionale, ma un dubbio ci assale

PARETE– Evidentemente, l’ingegnere Giovanni Feliciello, classe 1981, residente a Parete, si è fatto un nome. Soprattutto in un anno, nel 2024.

Parliamo del professionista, grande amico dell’ex consigliere comunale di Aversa Vincenzo Cesario Angelino che nei primi giorni dell’anno scorso era stato assunto dal comune normanno, con determina firmata da Leopoldo Graziano e Raffaele serpico, in qualità di collaboratore dell’Ufficio tecnico, come ingegnere junior, grazie a dei fondi stanziati dall’Agenzia per la coesione territoriale.

Questo giornale già ne scrisse il 29 gennaio 2024 (CLICCA E LEGGI), sottolineando il rapporto di amicizia che Feliciello ha con il consigliere comunale Angelino, ma anche con Marco Villano, ex assessore e prossimo candidato di Stefano Graziano alle elezioni regionali per il Partito democratico. L’assunzione, un incarico dato a una persona legata a soggetti molto attivi politicamente a pochi mesi dalle elezioni è sempre un interessante argomento di discussione.

Ma allo stesso Giovanni Feliciello era stato anche affidato un incarico per il progetto di fattibilità di un nuovo asilo nido da costruire ad Aversa, dal valore da 2 milioni di euro. Per questa attività di progettazione, Feliciello aveva ricevuto 37 mila euro dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Matacena.

Ma più che il primo cittadino, nell’articolo dello scorso ottobre, segnavamo il rapporto tra Marco Villano e l’assessore Francesco Sagliocco che al suo predecessore si è ormai legato particolarmente. Non sorprendeva che un amico di Marco Villano venisse premiato dall’area tecnica politicamente guidata da Sagliocco. In quell’articolo, poi, ponevamo anche dubbi sulla qualità del progetto in sé, per i dettagli potete CLICCARE QUI.

Tra gennaio ed ottobre, però, Giovanni Feliciello ha ricevuto un altro incarico, recentemente liquidato, il 4 febbraio scorso, dalla stazione appaltante Agrorinasce dell’amministratore delegato Giovanni Allucci.

Una somma importante: 50.440 euro, iva e cassa professionale inclusa, per occuparsi del progetto di costruzione di un addestramento per cani e gatti a Villa Literno.

E chissà se anche in questo caso l’ingegnere Felliciello ha utilizzato il sistema di biblos.acca.it, i cui dettagli abbiamo specificato nell’articolo dello scorso ottobre.

Per chi ha letto recentemente CasertaCe (PUOI RIPASSARE CLICCANDO QUI), quello di Agrorinasce è il progetto dal valore di un milione e 327 mila euro affidato al consorzio Grade di Torino, ma in realtà eseguito da una società che, nonostante la sede sociale a Milano, ha poco a che fare con il nord Italia.

La ditta esecutrice, ovvero l’operatore economico che guadagnerà Il milione passa di euro, lasciando una piccola percentuale al consorzio, è la Mira Costruzioni che si ha casa a Milano, in via Macchi, ma in realtà questa posizione è quella di un ufficio virtuale o un domicilio legale all’interno del Milano Business Center. In realtà l’impresa è nelle mani di un ragazzo del 2004, Antonio Falanga, residente a Casapesenna, figlio di un imprenditore edile.

Qualcuno, adesso, potrà pensare che sicuramente Feliciello lavorerà per dare una mano a Marco Villano e la sua candidatura alle elezioni regionali.

Michele Falco, consigliere comunale di Parete, vero uomo di Giovanni Zannini in città, forse anche più del sindaco Gino Pellegrino che con il politico di Mondragone ha ottimi rapporti, pare abbia da sempre ottimi rapporti con Feliciello.

E allora chissà se vedremo quest’ultimo abbandonare Villano per spingere il carro del mondragonese, in caso di candidatura.

In conclusione, con una somma di 116 mila euro, tra l’assunzione come collaboratore al comune di Aversa, il progetto dell’asilo nido e i compensi liquidati da Agrorinasce, si può dire che il 2024 di Giovanni Feliciello è stato a dir poco lucroso.

LA NOMINA DELLO SCORSO GIUGNO, LIQUIDATA POCHI GIORNI FA