Perseguita la ex, 36enne a processo

CANCELLO ED ARNONE/CASTEL VOLTURNO – Sarà processo per A.C., 36enne di Castel Volturno e residente a Cancello ed Arnone, accusato di stalking ai danni dell’ex moglie.

E’ quanto disposto dal gup Maria Pasqualina Gaudiano dopo aver accolto la richiesto di giudizio immediato avanzata dal sostituto procuratore Paola Da Forno nei confronti del 36enne attualmente sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di residenza.

Secondo quanto accertato dalla Procura sammaritana A.C., avrebbe contattato la donna minacciandola, si sarebbe avvicinato alla vettura intimandole di fermarsi, si sarebbe appostato sotto casa della vittima. Trovato il coraggio della denuncia ai carabinieri della stazione di Cancello ed Arnone è stato poi disposta la misura del divieto di avvicinamento solo nel mese di maggio scorso.