Pesta a sangue la madre anziana e la trascina sull’asfalto: 44enne ARRESTATO

Shock a Napoli, al Rione Alto, a pochi passi dal Policlinico, dove una donna di 86 anni è stata brutalmente maltrattata dal figlio. Secondo quanto emerso, l’uomo, 44 anni, l’avrebbe trascinata sull’asfalto, lasciandola a terra, ferita e sanguinante, al centro della strada.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato il 112. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato l’anziana con il volto insanguinato, mentre il figlio si stava dando alla fuga.

Poco dopo, l’uomo è stato fermato e trovato con maglietta e jeans intrisi di sangue. Alle forze dell’ordine avrebbe fornito una prima versione dei fatti, sostenendo che la madre fosse caduta e che lui l’avesse poi trascinata per aiutarla a rientrare, utilizzando un ingresso secondario del palazzo.

La donna è stata affidata alle cure dei medici dell’ospedale Cardarelli, mentre il figlio è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Poggioreale.