Pestaggio in strada con bastoni di ferro e anche una pistola: GRAVE 35ENNE

CASTEL VOLTURNO – Un fatto di cronaca brutale ha scosso ieri pomeriggio la comunità di Castel Volturno. Intorno alle 15:30, un uomo di 35 anni, originario dell’Ucraina, è stato aggredito da un gruppo di persone in via Marotta

La vittima è stata presa di mira e colpita ripetutamente. Ma non solo pugni e calci: tra i suoi aggressori è comparsa persino una pistola e un bastone di ferro, usato per percuoterlo senza pietà. Finita la violenza, il gruppo è fuggito, lasciando l’uomo a terra in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e le forze dell’ordine: carabinieri e polizia hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

L’aggredito, ridotto in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pineta Grande.