“PIANTA UN SEME OGGI SARA’ OSSIGENO PER DOMANI”

La scuola gli Aristogatti adotta l’area verde tra via Napoli e via Giacomo Leopardi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Costruire la scuola del futuro, insegnare ai bambini che la scuola non è

solo lettere e numeri, ma è ANIMA.

Spiegare ai piccoli di oggi che saranno gli adulti di domani, già dai primi anni di scuola che il mondo dove

vivono, gli ambienti che condividono con gli altri hanno bisogno di cura e protezione non è solo un’etica da

decantare ma bensì un mantra da dover sfoggiare con orgoglio ed entusiasmo. A tal proposito le dirigenti

Caroprese e Merola della scuola “Gli Aristogatti”di Santa Maria Capua Vetere hanno aderito al progetto

“Adozione aree pubbliche” scegliendo per l’appunto l’area a ridosso della loro struttura ad angolo tra via

Napoli e via Giacomo Leopardi dove sorge il fulcro delle loro giornate.

“È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante” è ciò che ha scritto

Antoine de Saint-Exupéry ne “Il piccolo principe” un capolavoro in assoluto della letteratura per l’infanzia di

tutto il mondo.

Piantare un seme oggi per raccoglierne i frutti, vedere come un piccolo bocciolo si possa trasformare in un

fiore profumato e colorato, come prendersi cura con premura e amore dei piccoli germogli per poi vederli

crescere insieme è ciò che agli occhi dei bambini prende vita come se fosse una magia.

Nell’aria succitata sono stati piantati alberi di melo, pero, ulivo, mimosa e jacarda donando alla città colori e

frutti come il corredo di foto di questo articolo può testimoniare. Che sia un’iniziativa semplice ma piena di

vita.