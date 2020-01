Picchia brutalmente il padre nel giorno di Capodanno: era in permesso premio

SESSA AURUNCA – Un 30enne di Sessa Aurunca, affetto da disturbi mentali e con precedenti per maltrattamenti in famiglia e lesioni, ha picchiato brutalmente il padre di 62 anni, nel giorno di Capodanno. Il ragazzo aveva ricevuto un permesso premio per trascorrere le festività con l’anziano, nell’abitazione di via Raccomandata. Ma una lite ha innescato la colluttazione: il giovane ha prima picchiato il genitore a mani nude, poi con una mazza di legno sulla testa e sul corpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati dall’anziano ai primi segni di escandescenza del figlio. Nel tentativo di fermare l’aggressore, due militari sono rimasti feriti: uno ad una gamba e ad un braccio, l’altro al volto e alla spalla. Il 30enne è stato arrestato per lesioni personali e resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre il padre ha riportato lesioni e un trauma cranico.