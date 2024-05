Picchia la mamma per i soldi della droga. 47enne mandato in clinica per combattere il “mostro” della tossicodipendenza

MARCIANISE – Sarà trasferito in un centro per combattere la tossicodipendenza il 47enne Gennaro Biancardo, in carcere per aver picchiato la madre, cosa per cui è stato denunciato in altre occasioni, oltre che per estorione, avendo preteso denaro dalla donna per acquistare droga.

La struttura scelta è la Leo Onlus di Valle di Maddaloni.

La madre inizialmente aveva denunciato le azioni del figlio, per poi successivamente rimettere la querela e ridimensionare il fatto, anche se l’arresto e la custodia cautelare in carcere è poi avvenuta. Proprio la donna aveva richiesto che il figlio venisse curato, aiutato in una struttura ad hoc contro le dipendenze dalla droga.

La richiesta di trasferimento nel centro al confine tra Caserta e Valle di Maddaloni, presentato dall’avvocato Giuseppe Foglia, che cura la difesa di Biancardo, è stata accolta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, quindi, ha scarcerato l’uomo. Biancardo sarà, quindi, agli arresti domiciliari in questa struttura.