Pidocchi in ospedale. La doppia denuncia della nipote di una paziente

Attualmente ricoverata nel reparto di Ginecologia nonostante sia arrivata in ospedale con un ferita alla testa

PIEDIMONTE MATESE – Ricoverata in ospedale a causa di un ischemia cerebrale, viene attaccata dai pidocchi. A sostenere che sia successo è la nipote di una 92enne ricoverata presso l’ospedale a Piedimonte Matese in seguito ad una caduta. La donna afferma di essere certa che dopo l’incidente e la fuoriuscita di sangue, nè la zia nè altri familiari avessero i pidocchi. Per questo motivo si sente certa di affermare che la pediculosi si sia sviluppata in ospedale.

L’anziana donna ora si trova ricoverata presso il reparto di Ginecologia ma presto dovrebbe essere spostata al quarto piano, dove hanno sede gli uffici. La nipote della donna ed i parenti tutti hanno inoltrato richiesta di chiarimento sia al direttore dell’ospedale che ai Carabinieri.

Dal nosocomio avrebbero fatto sapere di essere tranquilli: “tratteremo la signora come abbiamo sempre fatto con tutti i nostri pazienti, siamo tranquilli perché ripetiamo non c’è alcuna possibilità che la signora possa aver preso i pidocchi da noi. È letteralmente improbabile, qui ci sono ambienti super sterilizzati“.