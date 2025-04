PIGNATARO ALLE ELEZIONI. Giorgio Magliocca ha presentato la sua lista, Mercone controfigura tanti nomi di assunti alla Provincia o al Comune e di beneficiati vari con soldi pubblici

Gli uffici del Comune sono stati aperti nella giornata di oggi e domani si chiuderanno a mezzogiorno quando dovrebbero essere presentate anche le liste capitanate da Giovan Giuseppe Palumbo e Vincenzo Romagnuolo

PIGNATARO MAGGIORE – Si scrive Pietro Mercone, si legge, politicamente, Giorgio Magliocca. Noi siamo un giornale che non gira attorno ai discorsi, Poi, per carità se Mercone nel caso in cui dovesse diventare sindaco dimostrasse un’autonomia di giudizio ma soprattutto di azione rispetto a Magliocca non avremmo alcuna difficoltò a riconoscerlo. Ma in quel caso tornerebbe un privato cittadino perchè Magliocca lo manderebbe sicuramente a casa sfruttando i componenti di una lista di autentici pretoriani che gli sono tutti riconoscenti per cose materiali La lista, infatti, è composta da persone che hanno una riconoscenza materiale nei confronti dell’ex sindaco ed ex presidente della Provincia. Insomma niente nobiltà ideologica ma cose concrete. Francesco D’Alonzo un nome e una garanzia. Un nome ma anche un cognome che ha superato qualche significativa vicissitudine giudiziaria, Secondo nome quello di Federica Femiano sorella di Luigi Femiano che come sanno i lettori di CasertaCe è stato assunto dentro alla “grande abbuffata” dei concorsi sui quali grava anche un ‘inchiesta della magistratura. Federica Femiano che a sua volta partecipò all’appena citato concorso è anche sorella di Giulia Femiano assunta attraverso un movimento sempre orchestrato da Magliocca al Comune di San Tammaro. Federica Femiano è anche la moglie di Giovanni della Corte amministratore della società Magica srl che alla provincia ha incassato molti quattrini, con un particolare rilievo con un appalto da un milione di euro per lavori stradali. Nella lista messa in piedi da Giorgio Magliocca anche Virginia Russo il cui figlio è stato a sua volta assunto in provincia. La relazione con la famiglia Fucile è diretta perché l’assunto è Andrea Fucile. In lista anche Gaetano Fucile cognato di Virginia Fucile

L’elenco prosegue con Maurizio Femiano che di Giorgio Magliocca è il cognato. Poi c’è Silvia Ricciardi figlia dell’amministratore della municipalizzata Pignataro Patrimoni letteralmente inventata da Magliocca. La lista si chiude con i nomi di Antonino Mascara, Gaetano Nacca, Antonio Pettrone e Annamaria Capezzuto