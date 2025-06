Pina Picierno, eurodeputata Pd, sotto scorta dopo minacce da gruppi filorussi e Pro Pal

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

All’europarlamentare dem e vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno è stata assegnata una scorta La decisione è stata adottata in seguito alle minacce e contestazioni arrivate via mail, per lettera e post sui social, da parte dei gruppi filo Putin e dalle frange più estreme dei gruppi pro Pal.



“Nessuna idea deve essere messa sotto scorta. Siamo vicini a Pina Picierno nostra collega , eurodeputata del Pd, a cui è stata assegnata la protezione della Polizia di Stato dopo le minacce subite in questi ultime settimane.” Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, commentando la notizia, riportata da Repubblica, dell’assegnazione della scorta alla vice presidente dell’Europarlamento.

La decisione è arrivata dopo una escalation di minacce arrivate via mail, via posta o sui social a Picierno.

preoccupare il Viminale sono le possibili intimidazioni di gruppi filo-Putin o delle frange più estreme del mondo pro-Pal.“La decisione presa dal Viminale è giunta tempestiva. A Pina Picierno la più sincera solidarietà di tutta la delegazione del Pd al Parlamento Europeo”, aggiunge Zingaretti.