Pnrr: Zinzi (Lega), bene riunione interprovinciale prefetti Caserta, Latina e Frosinone

Così il deputato campano della Lega, componente della commissione Antimafia

CASERTA – “Bene la riunione interprovinciale, ospitata dalla prefettura di Caserta, tra il prefetto locale e quelli di Latina e Frosinone per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle rispettive province, spesso collegate tra di loro. Solo negli ultimi due anni sono state 80 le interdittive antimafia rilasciate dalla prefettura di Caserta. È fondamentale mettere in campo ogni strumento per combattere la criminalità organizzata”.

Così il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, componente della commissione Antimafia.