Podismo. Maddaloni si prepara: DOMANI è il giorno del Trofeo Città di Maddaloni.

Ultimi dettagli per una 10 km da vivere tutta d’un fiato organizzata dal Team Amicidel Podismo. Attesi Carmine Federico, Vincenzo Santillo e centinaia di runner.

MADDALONI (Pietro De Biasio) – L’entusiasmo si tocca con mano a Maddaloni e quando la pistola dello starter domani mattina farà esplodere il colpo della partenza alle ore 9.00 in punto, in Piazza della Vittoria si accenderà una gara vera. Non una semplice corsa su strada, ma una sfida a muscoli tesi e fiato corto, dove a decidere sarà l’atleta capace di leggere meglio il percorso, dosare le energie e colpire al momento giusto.

Il Trofeo Città di Maddaloni, organizzato con passione dal Team «Amici del Podismo» di Domenico Servidei, si prepara a vivere un’altra edizione combattuta fino all’ultimo metro. Sul tavolo, dieci chilometri tirati in un tracciato cittadino veloce ma non banale: pianeggiante nella maggior parte del suo sviluppo, ma con qualche leggera pendenza capace di spezzare il ritmo ai meno accorti.

Sulla carta, chi saprà interpretare bene i primi cinque chilometri, partendo forte ma senza andare fuori giri, potrà costruirsi un vantaggio prezioso da gestire nella seconda metà di gara. Con temperature primaverili previste intorno ai 15-17 gradi, il clima sarà ideale per spingere forte, ma il pericolo è sempre quello di sbagliare i passaggi intermedi, soprattutto tra il 6° e l’8° km, dove piccole variazioni altimetriche potrebbero far saltare il banco. Un solo ristoro in corsa, quindi massima attenzione alla gestione idrica.

Non sarà una corsa ad elastico: qui vincerà chi saprà correre di forza, reggere il ritmo e piazzare l’allungo decisivo tra il 7° e il 9° chilometro. Domani al Trofeo Città di Maddaloni 2025 come da tradizione, oltre alla partecipazione del solido e conosciuto Carmine Federico (Guinness world record in carrozzina), con la sua inconfondibile presenza, ci sarà anche Vincenzo Santillo, ultramaratoneta e vero ambasciatore della corsa vissuta come stile di vita, gioia e solidarietà. La gara sarà particolarmente attesa anche per rivivere le emozioni dell’ultima edizione, quando i giudici registrarono uno spettacolare ex aequo tra Gennaro Betti (Atletica Riardo) e Giovanni Desiderio (Team Manuel Kolaveri), entrambi primi in 35’31’’.

Alle loro spalle Antonio Farina e Francesco Feola, portacolori della Tifata Runners Caserta. Tra le donne, l’anno scorso la protagonista fu Francesca Maniaci capace di chiudere in un eccellente 39’33’’, davanti ad Antonia Tudisco (Nola Running) ed Eva Teresa Masiello (Atletica Macasport). Nella classifica a squadre, primeggiarono gli atleti dell’Atletica Acerrana, seguiti dal Club Vai! Santa Maria C.V. e dall’Atletica Riardo. Numeri importanti: 458 finisher, di cui 78 donne, un dato che conferma come il movimento femminile sia ormai una splendida realtà consolidata anche su strada. Il percorso, come da tradizione, si snoderà su strade cittadine prevalentementepianeggianti, con qualche lieve ma insidiosa pendenza da gestire con saggezza tattica. Fondamentale sarà la distribuzione dello sforzo: chi saprà mantenere la lucidità nel tratto centrale potrà costruire il proprio successo.

Tutto il tragitto sarà perfettamente segnalato chilometro per chilometro, con un punto ristoro previsto lungo il tracciato, oltre al pacco ristoro finale per tutti gli atleti all’arrivo. Sul piano organizzativo, tutto è stato studiato nei minimi dettagli: assistenza medica presente in ogni fase della manifestazione, servizio «scopa» in coda e tempo massimo di 1h30’ per completare il percorso. Da segnalare inoltre il Premio Vincenzo Pascarella al primo classificato della categoria SM/MM 55, un omaggio che tiene viva la memoria di chi ha dato tanto al movimento podistico campano. Appuntamento dunque fissato. La strada che, come sempre, premierà solo chi avrà saputo combinare cuore, gambe e intelligenza tattica.