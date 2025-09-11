Poker di acquisti per il Nocelleto, entrano: Tagliatela, Simoniello, Esposito, Di Donato

Il Ds Cattolico rinforza la rosa e mister Coppola esulta: mix di esperienza e gioventù che alza le ambizioni

NOCELLETO (Arnaldo Betti) – Il Nocelleto del presidente Mimmo Migliozzi mette a segno una serie di veri e propri colpi di mercato, portando in squadra un poker di nuovi acquisti che fanno sognare i tifosi.

A centrocampo arriva Emilio Tagliatela, giocatore di grande esperienza con un passato al Carinola e, soprattutto, al Fc Mondragone, dove si è distinto per qualità tecniche e visione di gioco.

In difesa doppio innesto: il club ha ufficializzato l’arrivo del giovanissimo Christian Simoniello, ex Cellole e Sessana, prospetto di grande futuro e già pronto a dare solidità al reparto arretrato. A fargli compagnia ci sarà l’esperto Giovanni Esposito, difensore di lunga militanza con la Sessana, pronto a mettere al servizio della squadra la sua leadership e il suo carisma.

Il poker si completa con il classe 2007 Domenico Di Donato, portiere di talento che rappresenta un investimento importante per il futuro e che darà alternative di qualità tra i pali.

Mister Nicola Coppola può così contare su rinforzi di spessore in tutti i reparti: un mix di esperienza e gioventù che alza le ambizioni stagionali del Nocelleto, deciso a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.