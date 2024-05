Policlinico e aeroporto, Zinzi: De Luca responsabile, ha penalizzato i cittadini

Duro intervento del deputato della Lega contro il Governatore della Campania

CASERTA. “De Luca ha una macroscopica responsabilità sia sul Policlinico di Caserta che sull’aeroporto di Grazzanise, asset strategici per il nostro territorio. Inutile cercare di coprire la sua mala gestione, a partire dalla sanità, con il solito teatrino da cabaret a cui ci ha abituati il governatore. La verità è che per colpa del suo ‘strabismo’, il governatore ha visto solo quello a cui evidentemente era più interessato, creando notevoli disparità all’interno della nostra regione e penalizzando di fatto i nostri cittadini. Una situazione inaccettabile ma che, per fortuna, durerà ancora per poco. Perché finalmente nel 2025 non sarà più il presidente della Campania”. Lo dichiara il deputato casertano della Lega

Gianpiero Zinzi.