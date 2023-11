Politica casertana in lutto. E’ morto l’ex sindaco di Carinaro Mario Masi: proclamato il lutto cittadino

I funerali saranno celebrati domani

CARINARO – Si è spento ad 80 anni, Mario Masi, ex sindaco di Carinaro. I funerali saranno celebrati domani mattina, alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eufemia a Carinaro. Laureato in Giurisprudenza, è stato Funzionario delle imposte dirette e, per un per un periodo anche dei Monopoli di Stato. E’, inoltre, stato il sindaco più giovane di Carinaro, a soli 27 anni nel 1970 con la sua prima sindacatura, poi rieletto nel 1975 e nel 1980 benché eletto anche assessore provinciale ai lavori pubblici ma anche più volte consigliere comunale, assessore e vicesindaco. Nel 2001 fu nominato Cavaliere della Repubblica Italiana. L’amministrazione comunale di Carinaro ha proclamato per domani 9 novembre il lutto cittadino per rendere il giusto tributo al Sindaco emerito.