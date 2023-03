Polizia penitenziaria di S.MARIA C.V. sequestra due cellulari

Sventato l’ennesimo tentativo di introdurre cellulari nel carcere Uccella

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Rinvenuti altri due cellulari completi di scheda e caricabatteria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. A farne scoperta gli agenti di Polizia Penitenziaria nel corso di una perquisizione straordinaria nel reparto Tevere. A segnalarlo è il Sindacato ‘Sappe’. “Va detto con estrema chiarezza che senza un immediato intervento dell’amministrazione sarà sempre più difficile garantire la legalità e la sicurezza all’interno dei penitenziari italiani”, ha dichiarato la segretaria campana del Sappe Tiziana Guacci.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, sottolinea come il rinvenimento sia avvenuto “grazie all’attenzione, allo scrupolo e alla professionalità di Personale di Polizia. Questo deve far comprendere una volta di più come l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Polizia Penitenziaria diviene fondamentale. E deve convincere sempre più sull’importanza da dedicare all’aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari in materia di contrasto all’uso ed al commercio di telefoni cellulari e stupefacenti in carcere”.

il Sappe, “nonostante la previsione di reato prevista dal art. 391 ter del Codice penale di recente emanazione per l’ingresso e detenzione illecita di telefonini nelle carceri, con pene severe che vanno da 1 a 4 anni, il fenomeno non sembra ancora attenuarsi. Torniamo a sollecitare urgenti soluzioni drastiche, come la schermatura delle Sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti all’uso dei telefoni cellulari e degli smartphone”. Per questo, il leader del primo Sindacato della Polizia torna a sollecitare un intervento dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.