Poliziotto spara a un 19enne per vendicare il figlio, davanti al pm confessa: “La pistola è mia”

SANTA MARIA A VICO – Ha ammesso la dinamica dei fatti ed anche che la pistola con cui ha sparato una 6e35, clandestina, con matricola abrasa era nella sua disponibilità. Questa la confessione, ieri in sede di interrogatorio davanti al pm, dell’agente Diego Crisci 49 anni, finito agli arresti domiciliari per essere intervenuto in difesa del figlio in una rissa tra ragazzi e ferendo a colpi di arma da fuoco un19enne della frazione di San Marco Trotti, a sua volta intervenuto in difesa di un amico 15enne colpito con un pugno dal poliziotto. L’agente ha dichiarato di aver trovato la pistola diversi anni fa e che dopo gli spari l’avrebbe gettata in un pozzo.