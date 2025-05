Polpette avvelenate per uccidere cani: il sindaco chiude la villetta

Concordata con gli uffici competenti la sanificazione dell’area

CASAGIOVE – Polpette avvelenate per cani, il comune chiude a villetta Sgambatoio di via Santoro a Casagiove

“Due diverse segnalazioni, attendibili, giunte stasera in Comune, indicano un possibile atto di barbarie pura, posto in essere nella Villetta Sgambatoio di Via Santoro – si legge nel post sui social – Due cagnolini sono stati sottoposti a cure veterinarie urgenti per avere ingerito, in quel luogo, polpette avvelenate.

Il Sindaco, Giuseppe Vozza, ha immediatamente disposto la chiusura dello spazio pubblico fino a lunedì mattina, 5 maggio, e ha concordato con gli uffici competenti il coinvolgimento dell’ASL per una sanificazione dei luoghi e per individuare, se possibile, le sostanze nocive, con rara, ignobile cattiveria sparse sul terreno.