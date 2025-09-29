LE FOTO. Pomeriggio nero nel Casertano: dopo l’incendio in due aziende, fumo anche da deposito chimico a MONDRAGONE

Dopo il rogo alla florovivaistica di Sessa Aurunca, si leva del fumo anche…

MONDRAGONE – E’ un pomeriggio d’inferno per la provincia di Caserta, bastonata da due incendi divampati in località poste a pochi chilometri di distanza e in un lasso di tempo brevissimo.

Infatti, oltre al rogo che ha interessato l’azienda florovivaistica di Cese, nella frazione sessana, una nube si è levata anche da un’industria di prodotti chimici specializzata nella pulizia delle piscine. Stiamo parlando della C.A.G. Chemical Spa di Mondragone, la cui sede è ubicata in via Napoli.

Più precisamente, ad emanare fumo è il capannone del deposito in cui è conservato, appunto, il materiale chimico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. I caschi rossi stanno lavorando con la schiuma e non con l’acqua (che alimenterebbe la nube) al fine di soffocare il fumo.