Pompa di benzina Q8 sotto assedio. Rubati 3 mila euro di carburante

25 Settembre 2025 - 12:44

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

RAVISCANINA – Un ingente quantitativo di carburante, circa 3 mila litri, è stato sottratto da un distributore di benzina sulla strada statale 158. I ladri hanno agito durante la notte, utilizzando un sistema professionale per aspirare il combustibile dai serbatoi interrati.

L’episodio ricorda un furto analogo avvenuto pochi giorni fa in un altro impianto di rifornimento della stessa zona, arrivando così a 9 mila litri trafugati. Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare i responsabili, ipotizzando che possa trattarsi della stessa banda. I gestori dei distributori colpiti hanno presentato denuncia.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino