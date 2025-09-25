Pompa di benzina Q8 sotto assedio. Rubati 3 mila euro di carburante
25 Settembre 2025 - 12:44
RAVISCANINA – Un ingente quantitativo di carburante, circa 3 mila litri, è stato sottratto da un distributore di benzina sulla strada statale 158. I ladri hanno agito durante la notte, utilizzando un sistema professionale per aspirare il combustibile dai serbatoi interrati.
L’episodio ricorda un furto analogo avvenuto pochi giorni fa in un altro impianto di rifornimento della stessa zona, arrivando così a 9 mila litri trafugati. Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare i responsabili, ipotizzando che possa trattarsi della stessa banda. I gestori dei distributori colpiti hanno presentato denuncia.