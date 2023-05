Porsche Carrera Cup Italia 2023. Esordio positivo per Aldo Festante

Il pilota italo-canadese ha conquistato i primi punti al Misano World Circuit teatro nel weekend appena trascorso del round di apertura della serie

CAPUA – Esordio positivo per Aldo Festante nella Porsche Carrera Cup Italia 2023. Il pilota italo-canadese ha conquistato i primi punti al Misano World Circuit teatro nel weekend appena trascorso del round di apertura della serie.

Al volante della Porsche 992 GT3 #15 gestita da Dinamic Motorsport, Festante ha lavorato con grande dedizione insieme ai tecnici del team per individuare il set-up migliore segnando anche il terzo riferimento cronometrico nel corso delle prove libere.

In qualifica l’asticella si è ovviamente alzata rivelando uno schieramento dove almeno la metà dei concorrenti è parso in grado di ambire alle posizioni di testa. In base ai nuovi regolamenti, dove il miglior tempo conta per gara uno e il secondo miglior tempo per gara due, Festante si è assicurato la decima casella per entrambe le sfide con il miglior crono in 1’35.807 e il secondo in 1’36.000.

In gara uno il pilota Dinamic Motorsport è stato bravo ad evitare contatti o manovre azzardate nelle bagarre che si sono generate fin dalla prima curva. Festante ha preso un buon ritmo ed al termine ha chiuso in undicesima posizione.

In gara due Festante è scattato pronto alla rimonta, ma una neutralizzazione con safety car nelle prime fasi ha complicato le strategie con il pilota italo-canadese che alla ripartenza ha dapprima perso il contatto con i piloti davanti salvo poi recuperare fino alla nona piazza finale.

Aldo Festante:

“La competitività c’era, il team mi ha messo a disposizione una vettura al top e di questo sono molto contento. Mi è mancato qualcosa per arrivare più in alto in qualifica, in un campionato così combattuto il dettaglio fa la differenza e specie in una pista come Misano partire avanti è un grande vantaggio. In gara uno ho avuto un buon feeling con la macchina, sono stato forse un po’ troppo conservativo nella parte centrale, ma mi sono tenuto dalla parte della ragione per non fare errori. In gara due eravamo partiti con una soluzione di assetto studiata per attaccare nella parte centrale, ma la safety car ha cambiato le alchimie e alla ripartenza tutti hanno spinto molto forte. Sono comunque contento, abbiamo portato a casa i primi punti e tanti dati utili per preparare la prossima gara. Un grazie al team Dinamic Motorsport: abbiamo lavorato in armonia e questo è un aspetto davvero importante”.

