Posti di blocco dei carabinieri nel casertano: scattano denunce e sequestri di auto e moto

CASAL DI PRINCIPE – Controlli serrati dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe sono stati eseguiti la notte scorsa in quel comune e in quelli di San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Villa Literno, Cancello ed Arnone.

Le otto pattuglie impiegate, appartenenti alle Stazioni territorialmente competenti e al Nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per un totale di 25 militari, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I posti di controllo fissi, dislocati sulle principali arterie di comunicazione tra i centri interessati dalla particolare attività, hanno consentito di identificare 150 persone e procedere al controllo di 60 veicoli.

Nella circostanza i militari dell’Arma hanno contestato 20 infrazioni al codice della strada e sequestrato, per le irregolarità riscontrate, 4 patenti di guida.

Sono stati sottoposti a sequestro anche 1 veicolo e 2 ciclomotori.

Le ulteriori verifiche hanno portato alla denuncia, in stato di libertà, di 8 persone poiché sorprese, rispettivamente, alla guida di un’autovettura senza patente, poiché mai conseguita, alla guida di uno scooter Piaggio Liberty privo di targa e con numero di telaio alterato, a bordo di un Ape Car priva di targa e con telaio abraso, impegnati in attività di raccolta, trasporto e recupero rifiuti senza la prescritta autorizzazione, in possesso ingiustificato di un machete, in possesso di sostanze stupefacenti quali hashish e cocaina e per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.