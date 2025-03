Precipita mentre sta potando una pianta, 55enne finisce in ospedale

Il volo da un’altezza di tre metri

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAPULLA – Incidente, ieri mattina, nei pressi di via Trepiccione a Casapulla. Un 55enne era impegnato in alcuni interventi di potatura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da una scala facendo un volo di circa tre metri. Scattata la richiesta di soccorso sul posto si sono portati i sanitari del 118 che prestate le prime cure sul posto hanno poi trasferito il ferito al pronto soccorso del vicino ospedale