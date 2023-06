Precipita ultraleggero: I NOMI delle due vittime. Aperta l’inchiesta

La tragedia si è consumata stamattina a Cellole.

CELLOLE. L’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha disposto l’avvio di un’inchiesta di sicurezza sull’incidente che stamattina ha coinvolto un aeromobile ultraleggero (Tecnam p2002 S, marche di identificazione I-7275) a Cellole, provocando la morte delle due persone a bordo.

Si tratta di Enrico Amatore, di 21 anni, e suo padre Luigi, vigile urbano in pensione. Il giovane frequentava il liceo Segrè a Marano. Liceo in cui la madre del giovane Enrico, Lina Varriale, ex atleta della Mugnano basket asd, è dirigente scolastica.

Sono padre e figlio le due vittime dell’incidente avvenuto nella mattinata a Cellole, dove un velivolo leggero è precipitato. A quanto si apprende dai soccorritori, i due erano decollati da Castel Volturno. Il velivolo che è precipitato è un ultraleggero biposto monomotore.

Le cause dell’incidente non sono state ancora accertate. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale

dei vigili del fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone.

Dopo la geo localizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, i vigili del fuoco

hanno raggiunto la zona dell’incidente insieme al personale del 118, trovando i rottami sparsi e le due persone ancora incastrate tra le lamiere del velivolo. Purtroppo per loro non c’era niente da fare. E’ in corso la messa in sicurezza dei

luoghi; poi, verrà rimosso il velivolo.