FRODE DELLA MOZZARELLA. “Chiusi i rapporti con il caseificio ABC da oltre un anno”. E i Martucci delle pizzerie I Masanielli annunciano: “azioni legali”

La risposta in merito al nostro articolo di ieri, giovedì. Dall’inizio del 2023 nessun rapporto con il caseificio di Piccirillo e Diana. Approfondimenti legali per la presenza del volto dei Martucci tra sito e Facebook del laboratorio

CASERTA – Rapporti chiusi almeno da un anno. Lo fanno sapere i due pizzaioli-imprenditori Sasà e Francesco Martucci, che avevano collaborato con il Caseificio ABC di Vitulazio, ora al centro di una bufera giudiziaria per una presunta frode commerciale sulla mozzarella di bufala, venduta come dop, quindi a un prezzo importante rispetto alle altre tipologie, ma secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere realizzata con latte vaccino.

Dei rapporti tra i titolari delle due pizzerie di Caserta I Masanielli, con sede tra via Nazionale Appia e via Vivaldi, locali tra i più importanti al mondo nel settore, ne scrivevamo ieri, cercando di capire i tempi della fornitura ai due pizzaioli e il caseificio Abc di Vitulazio di Angelo Piccirillo, amministratore unico, e Beniamino Diana, ritenuto leader di fatto dell’impresa.

I Martucci hanno inviato una lettera a CasertaCe che, come sempre, chiede la versione dei protagonisti di determinati articoli, dimostrando la voglia di chiarire, forse ritenuta necessaria anche in considerazione del fatto che in passato il logo della ABC è stato avvicinato ai volti dei due pizzaioli.

Proprio per questo motivo, i due imprenditori preannunciano la possibilità di azioni legali verso il caseificio per l’utilizzo del volto e del nome dei Martucci, ancora online nonostante il termine dei contratti.

LA LETTERA DI SASA’ E FRANCESCO MARTUCCI A FIRMA DELL’AVVOCATO ANTONIO GAROFALO

In nome e per conto dei sig.ri Martucci Francesco e Domenico, per espresso mandato conferitomi, ed in

merito alla notizia dell’indagine che vede coinvolto noto produttore di latticini campano “ABC coop

agricola” ex partenr commerciale dei prefati,

comunico:

i miei assistiti hanno appreso la notizia dai canali di comunicazione ordinari in data odierna

— hanno cessato le forniture e conseguentemente la collaborazione commerciale mediante risoluzioni

contrattuali tra il 2022 e la prima metà del 2023.

hanno conferito mandato all’intestato studio di approfondire gli aspetti giudiziari della vicenda, ivi

compresa la mancata rimozione della loro immagine a seguito di cessazione dei contratti come negli stessi

previsto, riservandosi ogni decisione ed azione nelle opprotune sedi.

Si invita, pertanto, a rendere pubblica la cessata collaborazione, da oltre un anno, tra i miei assistiti e la

Cooperativa Indagata.