Prigioniera in un metro di spazio, cagnolina salvata dai carabinieri: denunciato il proprietario

L’animale era in condizioni precarie, con poca acqua a disposizione

GRICIGNANO DI AVERSA – Era rinchiusa in un minuscolo recinto di appena 1 metro per 1,5 la cagnolina “Nairobi”, una femmina di razza American Staffordshire Terrier, salvata dai carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa. L’animale aveva la bocca incastrata nella rete metallica e guaiva disperatamente. Proprio i lamenti hanno attirato l’attenzione dei militari, che si sono immediatamente avvicinati per prestare soccorso.

All’interno del piccolo spazio, dove il cane riusciva a malapena a muoversi, sono state trovate due ciotole, di cui solo una con una minima quantità d’acqua. Grazie al microchip, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario: un 47enne di Marcianise, denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali.

All’uomo è stato intimato di trasferire il cane in un luogo idoneo e conforme alle norme sul benessere animale.