Prima ci litiga, poi lo prende a martellate e a picconate. Sangue a….

“Preso” dai carabinieri grazie alle videocamere di sorveglianza

SUCCIVO – Alta tensione nella tarda serata di ieri, 1° novembre a Succivo, se t dove una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in un’aggressione con armi improprie. I Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del comune atellano per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito un conoscente in via De Gasperi colpendolo con un martello e un piccone, per poi allontanarsi rapidamente a bordo di una Fiat Idea, auto a lui in uso.

Le immediate indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e la raccolta di testimonianze, hanno permesso di individuare il veicolo e rintracciare il presunto responsabile. Gli attrezzi impiegati nell’aggressione, recuperati dai militari dell’Arma, sono stati sottoposti a sequestro.

La vittima, un uomo residente a Sant’Arpino, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Aversa, dove i medici gli hanno riscontrato ferite alla testa e a una gamba, giudicate guaribili in 15 giorni.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria, mentre i Carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire nel dettaglio le circostanze della lite.