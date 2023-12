Primo appuntamento da incubo per una giovane donna: lui la porta in albergo e la violenta, arrestato

Dopo aver consumato una birra al vittima aveva cominciato a sentirsi male …

ORTA DI ATELLA – In data 20 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione di Orta di Atella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, a carico di un uomo per violenza sessuale aggravata. Le indagini sono scaturite dalla denuncia per violenza sessuale sporta dalla vittima. La donna riferiva di aver conosciuto il giovane poco tempo prima, quale cliente di un supermercato della provincia di Caserta. Quest’ultimo, dopo aver insistentemente tentato un approccio con la donna, riusciva finalmente ad avere un incontro con lei il giorno 13 novembre u.s.. La vittima aggiungeva che – dopo aver consumato una birra con il predetto giovane – aveva iniziato a sentirsi male e pregato lo stesso di riaccompagnarla a casa. Tuttavia, l’uomo anziché rientrare a casa, approfittando dello stato di malessere della vittima, si dirigeva con la sua autovettura in un albergo in Giugliano in Campania e lì violentava ripetutamente la donna che, a causa della sua condizione fisica, non riusciva ad opporre resistenza. Infatti, la stessa appariva essere barcollante e non in grado neppure di camminare. Le attività di indagine, dirette dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate ai Carabinieri di Orta di Atella, consentivano di riscostruire in maniera dettagliata i concitati momenti, anche attraverso la visione di un filmato estrapolato dalle videocamere di sorveglianza.