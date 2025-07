Primo punto del programma di Colombiano: “Vi dico dove dorme Guarino la notte”😂😂😂

Ne ha parlato stamattina durante la cerimonia di giuramento, o qualcosa del genere, svoltasi in Provincia. La Casertana calcio e Casertace hanno un contratto di cambio merci con il Plaza. Noi promuoviamo gli eventi dell’albergo che, in cambio, riserva agli operatori di Casertace una stanza per tre volte a settimana. IL MIO RESTO!? I SOLITI QUASI CENTO CHILOMETRI AL GIORNO PER VENIRE DA E TORNARE ALLA MIA, SAN LORENZELLO, CON LE MIE AUTO SCASSATE E NON CERTO CON LA LAMBORGHINI DA 200 O 300MILA EURO DEL FIGLIO DI COLOMBIANO

CASERTA (g. g.) Il primo tema trattato dal neo presidente della Provincia Anacleto Colombiano Γ¨ il luogo dove dorme Guarino. Pregnante, pregnantissimo e fondamentale per il futuro della provincia.

Ogni mio conoscente sa che io e chiunque di CasertaCe abbia bisogno puΓ² usufruire per tre giorni a settimana di una stanza dell’hotel Plaza.

Medesima formula della Casertana: si chiana cambio merci nella terminologia del mercato pubblicitΓ . Tutto risulta da un regolare contratto tra due imprese private. La Casertana pubblicizza il Plaza sulla cartellonistica del Pinto e in cambio il Plaza ospita diversi giocatori e dirigenti Casertace, invece, promuove con articoli redazionali (sanno Colombiano e Zannini il significato di questa espressione?) e in cambio il Plaza, per un tempo non superiore alle tre nottate alla settimana, ospita chi, lavoratori o collaboratori di CasertaCe, ne ha bisogno (mai piΓΉ di una stanza a notte).

Ospita soprattutto me che negli altri giorni mi “sciroppo” i soliti novanta cinque chilometri andata e ritorno per raggiungere Caserta dalla mia San Lorenzello dove si respira aria pura come non si respira, nΓ© a San Marcellino e nΓ© a Mondragone.

Novantacinque chilometri di strada tutt’altro che comoda, cosΓ¬ come ho fatto ogni giorno per 25 anni con le mie auto scassatissime compresa l’ultima che francamente il meccanico non sa piΓΉ che pesci pigliare.

Veicolo ben diverso dalla Lamborghini da duecentomila – trecentomila euro in cu circola suo figlio, caro presidente Colombiano.



Ma di fronte a queste stupidaggini, io insisto: non pensiamo a noi, pensiamo insieme al bene dei cittadini. Appurato dove dormo, lei si impegni da oggi in poi a rispettare e far rispettare la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, violata da anni dalla Provincia. Verbali di gara, indicazioni stabile, da parte dei Consorzi aggiudicatari di affidamenti milionari del nome dell’impresa prescelta per i lavori e giΓ che c’ Γ¨, presidente Colombiano, tutte le imprese eventualmente sub appaltatarie. Altro che il letto notturno di Guarino!