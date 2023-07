Professoressa finisce nei guai a causa dei suoi parenti. Ma alla fine viene assolta

Dopo qualche anno di preoccupazioni, la docente è riuscita, insieme ai suoi avvocati, a dimostrare che la casa acquisita dai suoi congiunti, era piena di abusi di cui lei non era…

SAN PRISCO, (g. g.,) – Assolta e per non aver commesso il fatto una professoressa di San Prisco S.F. ( di 57 anni) dal Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Luca Vitale. Accolte in pieno le richieste del sue difensori gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo che hanno dimostrato l’estraneita’ della loro assistita rispetto ai fatti contestati : violazioni edilizie e mancata comunicazione al Genio Civile per una costruzione abusiva realizzata nel fascio e nella provincia che loro abitazione. L’indagine e’ partita da una denunzia di una vicina che ha attivato la Polizia locale e l’Ufficio Tecnico del Comune di San Prisco che hanno effettuato numerosi sopralluoghi nell’abitazione dell’insegnante. Ma, nel corso del dibattimento, e’ stato dimostrato che le difformita’ edilizie non erano state realizzate da S. F. ma dai suoi familiari oltre 14 anni fa quando lei non abitava li e delle irregolarita’ lei non era stata informata.