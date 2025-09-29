PROIETTILE A DON PATRICIELLO. Arrestato l’uomo che glielo ha consegnato durante la messa. È il suocero del boss “Caciotta”

IL NOME

CAIVANO – È stato arrestato il 75enne Vittorio De Luca, noto come “Vittorio ’o capellone”, suocero del boss detenuto Domenico Ciccarelli, detto “Caciotta”. L’uomo, subito dopo aver ricevuto la comunione, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto contenente un proiettile calibro 9×21.

Fermato poco dopo dalle forze dell’ordine presenti sul posto facenti parte della scorta della giornalista Marilena Natale (CLICCA QUI), De Luca è stato condotto negli uffici della compagnia dei Carabinieri e arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso.

Non è la prima volta che De Luca si rende protagonista di gesti eclatanti: il precedente risale a giugno 2024, quando, in una domenica sera, fu fermato dalla scorta di don Patriciello nel Parco Verde di Caivano — quartiere dove è ben noto anche per i suoi legami familiari. In quell’occasione fu trovato in possesso di un coltello e denunciato a piede libero per porto abusivo di arma bianca.

Tra gli episodi curiosi legati al personaggio, si ricorda anche che, allo scoppio della guerra in Ucraina, De Luca si costruì una sorta di carro armato artigianale.