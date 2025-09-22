Promozione. Boys Vairano – Juvenes 2-1: rimonta vincente, terza vittoria e punteggio pieno

Sotto per il gol di Di Tedesco, i rossoblù pareggiano con Di Gregorio al 70′ e trovano al 92′ la rete decisiva di Cantelmo che vale il terzo successo consecutivo

VAIRANO PATENORA (Pietro De Biasio) – Una partita che prometteva spettacolo, ma che nel primo tempo ha offerto soprattutto nervosismo, errori e occasioni sciupate. La Boys Vairano di mister Salvatore Fichessa affrontava la Polisportiva A.M. Juvenes di Claudio Di Niro con la voglia di imporsi subito, ma ha sprecato troppo: nei primi quindici minuti ben tre limpide occasioni fallite contro il portiere avversario.

Poi, nella ripresa, il gol che sembrava indirizzare il match: la Juvenes passa in vantaggio con un tiro di gran fattura di Silvio Tedesco che mette subito in difficoltà la Boys. Sotto 0-1, i locali soffrono il ritorno degli avversari, faticoso, spesso sterile, fino al lampo del pareggio attorno al 70′, nato da una palla inattiva sfruttata al meglio da Antonio Di Gregorio.

Ma non è finita lì: al 92′, nel cuore del recupero, la Boys Vairano trova il gol della vittoria una zampata decisiva di Domenico Cantelmo che regala i tre punti tra l’esultanza del pubblico di Capriati al Volturno.

Una vittoria fortemente voluta, cercata anche nei momenti peggiori, che premia la determinazione della Boys Vairano. Una vittoria che pesa doppio, arrivata in rimonta e nei minuti di recupero, segno di una squadra che sa soffrire e colpire al momento giusto.