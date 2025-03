Promozione. Cellole beffato dal Real Grazzanise che pareggia in extremis, 2 a 2.

Un goal contestato di Alvino, poi Palumbo e Pirolozzi firmano la rimonta del Cellole, ma nel finale Parente rovina la festa al «Montecuollo».

CELLOLE / GRAZZANISE (Pietro De Biasio) – Al «Montecuollo» va in scena una sfida ricca di emozioni e ribaltoni, con il Cellole di mister Marco Mazziotti che mette anima e gambe per strappare la vittoria contro il Real Grazzanise di Vincenzo Di Buono, seconda forza del campionato.

Finisce 2-2, con entrambe le squadre che offrono spettacolo e intensità, regalando un match che tiene i tifosi col fiato sospeso fino al triplice fischio. L’inizio è subito di marca rossoblù Cellole. Al 3’ il primo squillo: Gennaro Cicala pennella un calcio d’angolo preciso per Pierluigi Abate, che svetta di testa ma manda la palla di poco sopra la traversa. L’assalto dei padroni di casa continua e al 9’ è Luca De Iorio a cercare la profondità, ma la difesa avversaria chiude con tempismo.

Il Real Grazzanise risponde al 12’: su una mischia in area, Christian Citarella, attento e reattivo, sventa il pericolo. Al 38’ il Cellole ci riprova con una bella combinazione tra Edoardo Colonna e GianMario Palumbo, che serve Cicala per una conclusione dalla distanza: palla alta di un soffio. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0, arriva l’episodio che sblocca la gara: al 44’ Francesco Alvino, in posizione dubbia, segna la rete del vantaggio ospite. La terna arbitrale esita, ma l’arbitro convalida il gol tra le proteste del Cellole. Si va negli spogliatoi sullo 0-1.

La ripresa si apre con un Cellole rabbioso e determinato. Al 7’ i rossoblù trovano il meritato pareggio: Mario Di Iorio disegna un cross perfetto per GianMario Palumbo, che di testa non lascia scampo al portiere avversario, firmando l’1-1 e facendo esplodere il «Montecuollo». La squadra di Mazziotti continua a premere. Al 14’ ancora Palumbo sfiora la doppietta con un altro colpo di testa che si spegne di poco a lato. Il Grazzanise soffre e cerca di resistere, affidandosi alle ripartenze. Al 23’ Antonio Parente prova a sorprendere Citarella con una conclusione da fuori area, ma il portiere del Cellole si supera e salva il risultato.

Il pressing rossoblù viene premiato al 37’: punizione dal limite, Luca De Iorio calcia in area e Nicola Pirolozzi, ancora di testa, trova l’incornata vincente che vale il 2-1. È il gol che ribalta il match e accende l’entusiasmo dei tifosi. Quando il Cellole sembra ormai aver in tasca i tre punti, arriva la doccia fredda al 47’: su una mischia in area, Parente trova il guizzo vincente e firma il 2-2 che gela lo stadio. Il pareggio lascia il Real Grazzanise al secondo posto con 60 punti, mentre il Cellole sale a quota 49, restando a un solo punto dalla Virtus Liburia, attualmente quarta. Da sottolineare il grande rispetto tra le due tifoserie, che hanno sostenuto le rispettive squadre con correttezza e passione.