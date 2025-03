Promozione. Cellole – Real Sangiovannese 2-1: Cicala e Pagliuca guidano la rimonta.

Sotto 0-1, i ragazzi di Mazziotti ribaltano tutto nel finale. Prossima fermata: Virtus Liburia, sfida da dentro o fuori per il quarto posto.

CELLOLE / NAPOLI (Pietro De Biasio) – Una vittoria da grande squadra, sofferta, voluta, conquistata con il cuore. Il Cellole di mister Marco Mazziotti ribalta nel finale la Real Sangiovannese e si impone per 2-1 al «Montecuollo». La sfida si presentava insidiosa: circa dieci punti di differenza tra le due squadre, ma il campo ha raccontato un match equilibrato e combattuto fino all’ultimo respiro.

I padroni di casa partono forte e già al 4′ sfiorano il vantaggio con un bello scambio tra Marcello Fava ed Edoardo Colonna, ma la difesa ospite intercetta. Pochi minuti dopo, ancora Fava pericoloso su assist di Dario Scognamiglio, ma il rasoterra termina fuori. Dopo un predominio iniziale del Cellole, al 19′ arriva la prima occasione per gli uomini di mister Luigi Principe, ma Christian Citarella si fa trovare pronto.

Il Cellole torna a spingere e al 28′ ci prova Luca Riccardi dal limite su cross di Colonna, ma il portiere avversario blocca senza problemi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con la sensazione che ai rossoblù manchi solo il guizzo vincente. La ripresa si apre con un Cellole subito aggressivo: al 1′ Colonna tenta la conclusione, ma la difesa ospite spazza lontano dalla porta. E proprio nel momento di massima spinta rossoblù, arriva la doccia fredda: al 3′ la Real Sangiovannese sorprende tutti e trova il gol dello 0-1, gelando il pubblico di casa con la rete di Ciro Maravolo.

La reazione del Cellole è immediata. Al 12′ Colonna ci prova da fuori, ma la palla sfiora il palo. Al 17′ occasione clamorosa per Mario Quintigliano, che da pochi passi si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Il forcing continua e al 26′ è Giuseppe Pagliuca a tentare il colpo dalla distanza: il portiere avversario compie un miracolo e salva i suoi.

La squadra di Mazziotti sente che la partita non può sfuggire. Al 37′ Luca De Iorio esplode un destro dalla distanza che si stampa sulla traversa. L’assedio rossoblù porta i suoi frutti al 41′, quando Gennaro Cicala è il più lesto di tutti a ribadire in rete una respinta del portiere: 1-1 e Montecuollo in delirio. Ma il Cellole non si accontenta. Al 48′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si accende una mischia in area: Pagliuca controlla, calcia e gonfia la rete per il definitivo 2-1. Un boato scuote il «Montecuollo», il Cellole completa una rimonta da sogno. Con questa vittoria il Cellole sale a 47 punti, mantenendo il quinto posto in classifica. Il prossimo impegno sarà uno scontro diretto fondamentale contro la Virtus Liburia, attualmente quarta con 49 punti. Un match da non sbagliare per gli uomini di Mazziotti, chiamati a confermare quanto di buono mostrato in questa emozionante rimonta.