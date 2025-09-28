Promozione. Cellole travolgente al Montecuollo: Micri battuto 3-0 e rialza la voce

I rossoblù a segno Ruberto, De Francesco e Mautone. La squadra di Cottuno conferma solidità e ambizioni

CELLOLE (Pietro De Biasio) – Il Cellole di mister Raffele Cottuno mette subito le cose in chiaro e centra la prima vittoria di spessore, superando con un netto 3-0 il Micri nella terza giornata del campionato di Promozione. Una prova maiuscola, disputata davanti al proprio pubblico che ha risposto con entusiasmo alla chiamata della squadra.

Il match si accende subito. Al 7’ Edoardo Colonna inventa per Mario Ruberto, che insacca da pochi passi: il direttore di gara annulla per fuorigioco, lasciando molti dubbi. Al 13’ il Micri di Daniele Guida prova a pungere con un’incursione in area, ma il portiere rossoblù Gianluigi Del Giudice è attentissimo e salva in uscita.

Il Cellole però cresce con il passare dei minuti, spinto da un centrocampo dinamico e da un Colonna ispiratissimo. Al 41’ l’azione che vale il vantaggio: cross di Gabriele Junior Pommella, colpo di testa che diventa un assist per Ruberto, il quale con freddezza insacca l’1-0, stavolta buono. La ripresa si apre con lo stesso copione: Cellole in avanti, Micri a difendersi. All’11’ Colonna sfiora il raddoppio con un destro dal limite che lambisce il palo.

Due minuti dopo punizione per il Micri, ma Del Giudice si allunga e spegne la minaccia. Al 15’ arriva una delle occasioni più clamorose: Mario Mautone lascia partire un siluro dalla distanza, l’estremo difensore del Micri respinge, Colonna raccoglie la ribattuta ma il suo destro si stampa sulla traversa.

Il raddoppio è però solo rimandato: al 30’ Francesco La Pietra si inventa un guizzo a centrocampo e lancia in profondità Andrea De Francesco, che con freddezza batte il portiere e firma il 2-0. Al 39’ cala il sipario: corner calciato da Luca Riccardi, Mautone svetta più in alto di tutti e di testa insacca il 3-0. La partita si chiude così con un punteggio rotondo e meritato.