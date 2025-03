Promozione. Cellole, un altro colpo: supera nettamente il De Lucia, 1- 3 (finale)

Dopo la vittoria contro l’Alvignano, la squadra di mister Mazziotti concede il bis con le reti di Colonna, Palumbo e Quintigliano. A segno Mele per il De Lucia.

CELLOLE / CAIAZZO (Pietro De Biasio) – Dopo l’1-0 sofferto ma prezioso contro l’Alvignano, la squadra di Marco Mazziotti si impone con autorità contro il De Lucia. Un match, disputato al «Ponsillo» di Caiazzo, combattuto, ma che ha visto gli ospiti colpire con maggiore efficacia. Alla fine è il Cellole a spuntarla con un netto 1-3. L’avvio di gara è equilibrato, con i padroni di casa che cercano di tenere il baricentro alto. Al 10’, la prima vera occasione per il Cellole: Luca De Iorio lascia partire un gran destro dai venti metri, ma la traversa gli nega la gioia del gol.

Al 16’, Edoardo Colonna si inventa una traiettoria perfetta dalla distanza, con la palla che si infila nel sette senza lasciare scampo al portiere avversario: 0-1 e vantaggio ospite. Dopo il gol, la squadra di Mazziotti prende il controllo del match, gestendo i ritmi con personalità. Il De Lucia prova a restare in partita, ma fatica a rendersi pericoloso. Il primo tempo si chiude con il Cellole avanti di misura.

La ripresa si apre con il Cellole che spinge forte alla ricerca del raddoppio. Al 14’, la pressione degli ospiti porta i suoi frutti: Gennaro Cicala crossa dalla destra, GianMario Palumbo svetta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso firma lo 0-2.

Il De Lucia accusa il colpo e fatica a reagire. Al 31’, un calcio di punizione dal limite di Luca Riccardi viene murato dalla barriera, ma sulla respinta Mario Quintigliano è il più lesto di tutti e con un tiro velenoso sorprende il portiere, firmando lo 0-3 che di fatto chiude i giochi. Nel finale, al 45’, arriva il gol della bandiera per il De Lucia su calcio di rigore di Giuseppe Mele, ma è troppo tardi per riaprire la contesa. Il triplice fischio sancisce il successo del Cellole per 1-3. Con questa vittoria, il Cellole sale a 44 punti e resta pienamente in corsa per le prime posizioni. Virtus Liburia dista appena un punto, mentre il Puglianello è avanti di due lunghezze.