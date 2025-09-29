Promozione. Occasione sfumata per la Boys Vairano: al 95’ il Baranello strappa il pari

Vantaggio ribaltato da Ciccone e Scasserra, ma nel recupero i molisani trovano il 2-2. Mister Fichessa: «Abbiamo perso due punti»

VAIRANO PATENORA / BARANELLO (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano di Salvatore Fichessa torna dalla trasferta di Baranello con un pareggio dal sapore amaro. Una partita dalle mille emozioni, con i casertani capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Dario Ciccone e Marco Scasserra, salvo poi farsi raggiungere al 95’ su calcio d’angolo.

La gara si era messa subito in salita: i padroni di casa guidati da Lorenzo Viglione passano avanti nei primi minuti con la rete di Pietro Iannetta, complice l’approccio troppo molle dei rossoblù. Il possesso palla degli ospiti è stato sterile, con appena un tiro nello specchio, ma la retroguardia ha comunque retto bene le iniziative avversarie.

Nella ripresa la Boys ha cambiato passo. Maggior vigore, occasioni in serie e soprattutto la zampata di Ciccone, che a un quarto d’ora dalla fine ha trovato il gol del pari. Al minuto 85 è poi arrivata l’esplosione di gioia con Scasserra, bravo a insaccare di testa il pallone del sorpasso. Sembrava il colpo da tre punti, con i rossoblù lanciati verso il quarto successo consecutivo. Nel concitato finale, però, è mancata lucidità.

Invece di gestire il pallone e rallentare i ritmi, la squadra di mister Fichessa ha cercato insistentemente il terzo gol, sprecando due contropiedi che potevano chiudere la partita. Così, al 95’, da un calcio d’angolo è arrivato il pareggio del 2-2 firmato da Antonello Niro, una doccia gelata che ha spento i sogni di gloria. A fine gara, il rammarico di mister Fichessa era palpabile: «C’è rammarico, penso che abbiamo perso due punti perché subire il pareggio al 95’ lascia l’amaro in bocca.

È vero, abbiamo regalato il primo tempo al Baranello, ma nella ripresa siamo stati solo noi in campo: abbiamo rimesso in piedi la partita e alla fine ci siamo fatti raggiungere. Restano i rimpianti, ma questo non cambia il nostro obiettivo stagionale». La Boys Vairano, dunque, torna a casa con un punto che sta stretto. Ma la prestazione della ripresa conferma la crescita del gruppo e la voglia di recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di Promozione.