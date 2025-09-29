Real Bacoli Sibilla e Sessana non si fanno male: finisce a reti bianche

29 Settembre 2025 - 10:52

Sole cocente e poche emozioni: gli uomini di Illiano fermano sullo 0-0 la squadra di Ardone, che spreca l’occasione più grande con Saccoccio nel finale

SESSA AURUNCA / BACOLI (Pietro De Biasio) – Al “Tony Chiovato” di Bacoli va in scena un pareggio senza reti tra Real Bacoli Sibilla e Sessana. Una gara tattica e molto spezzettata, giocata sotto un sole cocente, che alla fine premia le difese e lascia l’amaro in bocca agli attaccanti.

Le formazioni iniziali raccontano le intenzioni dei due tecnici: Marco Ardone sceglie di rilanciare la Sessana con il tandem offensivo formato da Ibrahima Faye e Giacomo Fantauzzi, supportati da Salvatore Moccia, e con i rientri in difesa di Pasquale Campanile e Luigi Palumbo.

Dall’altra parte Gennaro Illiano opta per il 4-3-3, affidando le chiavi dell’attacco a Fabrizio Guarracino, con Samuele Carannante e Vincenzo Pisani a sostegno. Il primo squillo è dei padroni di casa e lo regala Guarracino al 25’, bravo a coordinarsi in area ma trovando la pronta risposta di Antonio Pizzella.

La Sessana replica con la vivacità delle punte e gli inserimenti degli esterni, senza però mettere davvero in difficoltà Luigi Maiellaro. La ripresa si apre con l’incursione di Fantauzzi che salta due avversari e calcia: Maiellaro respinge centralmente, ma Vladyslav Tanchyn non trova il tempo per ribadire in rete (49’).

I cambi da entrambe le panchine portano energie fresche, ma non cambiano il copione della sfida: il Bacoli Sibilla cerca spazio con i cross, la difesa gialloblù fa buona guardia. L’occasione più grande capita all’88’ sui piedi di Mattia Saccoccio, che da posizione centrale calcia di prima intenzione ma manda la palla di poco a lato.

Sarebbe stato il colpo del ko. Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio Gaetano Frasca di Salerno sancisce lo 0-0. La Sessana porta via un punto prezioso da un campo tradizionalmente ostico, mentre il Bacoli Sibilla conferma solidità ma deve rinviare l’appuntamento con la vittoria.

