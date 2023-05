Provoca incidente e ferisce una donna, 31enne salvato dalla riforma Cartabia

La decisione del magistrato del tribunale di Aversa-Napoli Nord.

CASTEL VOLTURNO Nell’agosto del 2017, alla guida di una Ford Fiesta, provocò un incidente, ferendo la conducente di un’altra vettura. Per questa ragione, accusato di lesioni personali stradali, è finito sotto processo il 31enne N.H., di origini tunisine e residente a Castel Volturno. L’uomo, con un sorpasso azzardato, urtò violentemente l’auto con a bordo due donne eppure, visto che la donna ferita, nel corso delle varie udienze, non si è mai presentata in aula, il difensore del maghrebino ha sollevato eccezione di non luogo a procedere. Grazie alla riforma Cartabia, che prevede la querela di parte, il processo che si teneva nel tribunale di Aversa-Napoli Nord, è terminato proprio con una sentenza di non luogo a procedere.