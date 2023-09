“Pu***na, attente a lei”. I manifesti della vergogna contro una coppia: sotto processo due giovanissimi

SAN FELICE A CANCELLO – Saranno processati per il reato di diffamazione due ragazzi di 21 e 24 anni, imputati perché due anni fa, nel 2021 hanno pubblicato per le strade di San Felice a Cancello volantini e manifesti fortemente offensivi nei confronti di un uomo e una donna di 26 e 27 anni.

I messaggi, che avevano al centro le prestazioni sessuali delle persone offese, avevano un tono enormemente denigratorio, tanto da far sentire un grande senso di vergogna nei soggetti al centro di queste affissioni.

“Puttana per scelta e non per mestiere, è molto attraente nell’essere amante soprattutto di ***, tante sono le sue vittime. La voce oramai sta girando e si sta facendo sempre più grande. Perciò aprite gli occhi e state attente ai vostri ragazzi che lei è affamata.“