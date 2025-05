Regi Lagni, gravemente ferito un operaio della Sma Campania: rischia l’amputazione della gamba

L’incidente ieri pomeriggio

CASERTA – Ennesimo incidente sul lavoro, operaio 62enne, residente in provincia di Caserta, dipendente della Sma Campania gravemente ferito in un incidente all’interno del cantiere per la pulizia dei Regi Lagni a Moschiano, nell’avellinese

Da quanto ricostruito, l’operaio, nel pomeriggio di ieri, è rimasto incastrato con la gamba sinistra nella trinciatrice meccanica. Soccorso, è stato trasportato in ospedale di Nola. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: rischierebbe l’amputazione dell’arto.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri, su quanto accaduto e del personale del Dipartimento Prevenzione dell’Asl di Avellino.

Disposto il sequestro del cantiere