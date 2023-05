QATARGATE. Accolta la richiesta di estradizione per Andrea Cozzolino

Istanza emessa dal Belgio.

NAPOLI I giudici della sezione misure di prevenzione della Corte di Appello di Napoli hanno accolto la richiesta di estradizione emessa dalle autorità belghe nei confronti dell’europarlamentare Andrea Cozzolino, indagato nell’ambito del cosiddetto Qatargate. La lettura del dispositivo è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio. I legali di Cozzolino, gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro, hanno già annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione entro la scadenza prevista di 5 giorni. Cozzolino attenderà in Italia la pronuncia della Cassazione sul ricorso che sarà presentato dai suoi avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che ha accolto la richiesta di estradizione in Belgio. Lo scorso 10 febbraio i finanzieri del Gico di Napoli hanno notificato un mandato di arresto europeo nei confronti di COZZOLINO, indagato nell’ambito dell’inchiesta Qatargate per i reati di

partecipazione a organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio.

Dopo una prima notte trascorsa in carcere, COZZOLINO è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della pronuncia della Corte d’appello di Napoli, arrivata ieri sera dopo 6 udienze concluse con un rinvio.