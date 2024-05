QUARTIERE MILITARE: affidata la progettazione per il recupero del primo piano

Il quartiere militare di Casagiove rappresenta una delle strutture principali della città

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Il quartier militare borbonico al centro dei progetti per la sua sistemazione: urgono lavori al primo piano della struttura e il sindaco Peppe Vozza non perde tempo. Affidato l’incarico per la progettazione ad una ingegnera di Casapulla, che ha l’onere di curare la fase propedeutica al recupero di questa parte dello stabile. Il quartiere militare di Casagiove rappresenta una delle strutture principali della città e il suo recupero è sicuramente uno dei progetti più ambiziosi dell’amministrazione comunale.