Quattro terni e una quaterna: fortunato giocatore casertano vince 20mila euro

25 Agosto 2025 - 11:00

La Dea Bendata bacia ancora una volta Terra di Lavoro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MADDALONI – Festa a Maddaloni grazie al Lotto: lo scorso venerdì un fortunato giocatore ha vinto 20.500 euro dopo aver centrato ben quattro terni e una quaterna presso una ricevitoria in via Cucciarella. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 844,2 milioni di euro dall’inizio del 2025.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino