Quattro terni e una quaterna: fortunato giocatore casertano vince 20mila euro

La Dea Bendata bacia ancora una volta Terra di Lavoro

MADDALONI – Festa a Maddaloni grazie al Lotto: lo scorso venerdì un fortunato giocatore ha vinto 20.500 euro dopo aver centrato ben quattro terni e una quaterna presso una ricevitoria in via Cucciarella. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 844,2 milioni di euro dall’inizio del 2025.