SAN PRISCO/MACERATA CAMPANIA – Raffica di furti tra San Prisco e Macerata Campania: è caccia alla banda della Mercedes. Mentre nel centro di San Prisco non sono riusciti a mettere il colpo a segno, invece a Macerata Campania ci sono riusciti in un’abitazione di Via Bove dove sarebbero diversi gli oggetti di valore che sono riusciti a trafugare. Ad agire sarebbe la stessa banda che viaggia a bordo di una Mercedes classe A di colore grigio.