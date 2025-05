Ragazzina 15enne tenta di togliersi la vita con una corda. Salvata dal cuore della madre

Aveva preparato tutto ed era pronta a mettere in atto il suo fatale proposito. Ma all’ultimo istante…

CASAGIOVE – È stata provvidenziale l’attenzione della madre, che si è accorta dell’esistenza di una corda nella stanza della figlia 15enne che aveva deciso di farla finita, come capita,incomprensibilmente o più che comprensibilmente, ad adolescenti afflitti da un disagio che per la loro sensibilità diventa insopportabile.

È successo nelle primissime ore del pomeriggio di oggi a Casagiove in via Recalone. È stata allertata un’ambulanza del 118, accorsa immediatamente sul posto.

La 15enne è stata condotta all’ospedale Moscati di Aversa per il doveroso presidio psichiatrico