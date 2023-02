I presenti l’hanno soccorsa facendola uscire dall’abitacolo

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Auto si ribalta, paura per una ragazzina. Ieri pomeriggio alle 14 circa in via Vittorio Emanuele, una giovanissima a bordo di una minicar ha perso il controllo del veicolo finendo con il ribaltarsi lungo la carreggiata. I presenti l’hanno soccorsa facendola uscire dall’abitacolo. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale per gli accertamenti, ma non รจ in pericolo di vita.