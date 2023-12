Raid in piazza per “vendicare” la morte di Giuseppe Turco: indaga la Procura

Carabinieri al lavoro per identificare gli autori e verificare se ci sia un istigatore

VILLA LITERNO/CASAL DI PRINCIPE – Raid vandalici in piazza, giovani impegnati a scorrazzare con gli scooter per strada, muri imbrattati. Queste alcune delle reazioni, poche ore dopo, la morte di Giuseppe Turco il 17enne di Villa Literno ucciso il 29 giugno scorso in piazza Villa a Casal di Principe per mano di Anass Saaoud, 20enne originario di Tripoli ma residente a Casal di Principe.

Una ulteriore attività investigativa è stata aperta per identificare gli autori di questi gesti violenti andati in scena qualche ora dopo proprio l’assassinio di Turco al fine di stabilire, soprattutto, se dietro di loro ci sia stata la regia di qualcuno a coordinare gli amici di Giuseppe. Per i citati motivi nei giorni scorsi i carabinieri hanno interrogato alcuni persone.

Ricordiamo che durante l’interrogatorio Anass Saaoud ammise di aver sferrato il fendente mortale a Turco ma l’arma non è mai stata ritrovata. Con lui è indagato per concorso in omicidio, a piedi libero, Raffaele di Puorto, 18 anni, che stando all’ipotesi investigativa sarebbe arrivato sul luogo del delitto insieme ad Anass. Prima un confronto nel bar Morsa animato da spintoni e qualche ceffone fino al triste epilogo.