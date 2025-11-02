LE FOTO. RAID VANDALICI e furti nel parcheggio ai danni di medici e infermieri dell’OSPEDALE di MARCIANISE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MARCIANISE – Continua l’escalation di furti e atti vandalici all’interno del parcheggio del Presidio Ospedaliero “Guerriero” di Marcianise, dove le automobili del personale sanitario e amministrativo sono ormai da tempo nel mirino dei malviventi.

Nonostante le numerose segnalazioni, la situazione non accenna a migliorare. La sbarra d’ingresso, ormai sparita da qualche tempo, e l’assenza del servizio di vigilanza rendono l’area un bersaglio facile per ladri e vandali, che agiscono indisturbati persino in pieno giorno, sotto gli occhi di chiunque transiti nella zona.

Negli ultimi tempi, diversi dipendenti hanno denunciato di aver ritrovato la propria auto senza cerchioni, fari, specchietti o addirittura senza il computer di bordo. Le vetture più colpite sembrano essere le Fiat 500 e le Jeep, ma nessun modello è davvero al sicuro.

«È frustrante – racconta un infermiere – finire il turno di lavoro e trovare l’auto danneggiata. Abbiamo fatto più volte segnalazioni, ma non cambia nulla».

A nulla, infatti, sembrano servire le denunce presentate ai Carabinieri, le sollecitazioni dei sindacati e le richieste di installare telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo, i lavoratori continuano a parcheggiare con il timore di non ritrovare la propria auto integra al termine del turno.

Si auspica ora un intervento immediato da parte della direzione sanitaria e delle autorità competenti, affinché venga ripristinato un servizio di vigilanza attivo o introdotti sistemi automatizzati di accesso riservato al personale autorizzato, così da garantire la sicurezza dei dipendenti e tutelare il loro diritto a un posto auto sicuro.