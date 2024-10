Malviventi in fuga col bottino

CESA – Rapina, questo pomeriggio, all’ufficio postale di Cesa. Due malviventi, con volto coperto, sono entrati in azione armati di coltello. Minacciato gli sportellisti si sono fatti consegnare il denaro per poi darsi alla fuga. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso.